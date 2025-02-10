Emir Kır, Tekrarlanan Seçimde Başarı Sağladı - Son Dakika
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Emir Kır, Tekrarlanan Seçimde Başarı Sağladı

Emir Kır, Tekrarlanan Seçimde Başarı Sağladı

Belçika'nın Brüksel bölgesinde Emir Kır, tekrar edilen seçimlerde oy oranını artırarak kazandı.

10.02.2025 00:46
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Belçika'da başkent Brüksel bölgesinin Saint-Josse Belediyesinde mevcut Başkan Emir Kır'ın kazandığı fakat mahkeme kararıyla tekrarlanan seçimde netice değişmedi.

Ülkede 13 Ekim'de düzenlenen yerel seçimlerde Saint-Josse'ta Emir Kır'ın öncülüğündeki liste yüzde 50,5 oy oranıyla belediye meclisinde 29 sandalyeden 17'sini kazanmış fakat vekaletle kullanılan az sayıdaki oyla ilgili işlemlerin eksik olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

Tekrarlanan seçimde oy oranını yüzde 55,6'ya yükselterek belediye meclisinde ilave bir sandalye ile 18 üyeye ulaşan Emir Kır böylece koalisyona ihtiyaç duymadan görevini sürdürebilecek.

"Bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi"

Sonuçların açıklanmasının ardından AA'ya konuşan Kır, bir önceki seçimlerle ilgili yargı kararına işaret ederek, "Bence bu akşam halk, tarihi bir cevap verdi." dedi.

Kır, "Halkın oylarıyla oynarsanız, halkın iradesini yok sayarsanız işte böyle olur. Biz hem bu seçimlerin galibi çıktık, bir sandık daha fazla aldık ve Başkent Brüksel Başkent Bölgesinde en yüksek oy oranını yakaladık. Bu da her şeyden önce vatandaşlarımızın verdiği en iyi cevap." şeklinde konuştu.

Seçim sonuçlarının vatandaşların kendisi ve ekibinin şimdiye kadarki çalışmalarını takdir ettiğini gösterdiğini belirten Kır, "Bizim için hizmet etmek her şeyin önünde geliyor. Galiba yılların bir birikimi var, halkla bir ilişkim var. Galiba vatandaşlarımız ekibimle birlikte onların yanında olduğumu biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika, Brüksel, Belçika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emir Kır, Tekrarlanan Seçimde Başarı Sağladı - Son Dakika

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