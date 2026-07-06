Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Temmuz'da yaşanan olayda K.D. (31) ile G.K. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda G.K. bıçakla yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan G.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alınan zanlı K.D, Emirdağ'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı K.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Bıçakla Cinayet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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