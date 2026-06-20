Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
B.E. (46) idaresindeki 42 ANZ 076 plakalı mısır yüklü tır, Ağılcık köyü yakınlarında devrildi. K.A'nın (66) kullandığı 03 ABB 176 plakalı otomobil de devrilen tıra çarptı.
Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla, Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Emirdağ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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