Emlak vergisi için son gün 1 Haziran
25.05.2026 14:39
Emlak ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri 1 Haziran'da sona eriyor. Uzmanlar, gecikme faizine karşı son güne bırakılmaması ve muafiyetlerin kontrol edilmesi uyarısında bulunuyor. Bazı bölgelerde vergi tutarları geçen yıla göre iki-üç kat arttı.

Emlak vergisi ödemeleri 1 Haziran'a kadar yapılmalı. Uzmanlar, gecikme faizi riskine karşı mülk sahiplerini uyarıyor. 2026 yılına ait emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi birinci taksit ödemeleri için son günler yaklaşırken, mülk sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. Mart ayında başlayan ödeme süreci, 31 Mayıs'ın hafta sonuna gelmesi dolayısıyla 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Uzmanlar, gecikme faizi ile karşılaşmamak adına ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu yıl emlak vergilerindeki artışların vatandaşların bütçelerinde önemli bir yük oluşturduğunu belirtti. Özellikle büyük şehirlerde ve değer artışı yüksek olan bölgelerde vergi tutarlarının kayda değer seviyelere ulaştığını ifade etti. Özelmacıklı, yasal sınırlamalara rağmen bazı ilçelerde bina, arsa ve arazi vergilerinde önemli artışlar gözlemlendiğini belirterek, “Bazı bölgelerde vergi tutarları geçen yıla kıyasla iki hatta üç katına kadar çıkmış durumda. Bu nedenle mülk sahiplerinin belediyelerde kayıtlı vergi değerlerini ve tahakkuk eden borçlarını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

Emlak vergisinin yalnızca yıllık bir ödeme yükümlülüğü olmadığını vurgulayan Özelmacıklı, bu değerin gayrimenkul sektöründeki birçok işlemde belirleyici rol oynadığını dile getirdi. Tapu harçları, miras ve intikal işlemleri, bazı KDV hesaplamaları ve emsal kira bedelleri gibi konularda emlak vergi değerlerinin esas alındığını belirten Özelmacıklı, vergi artışlarının dolaylı olarak gayrimenkul maliyetlerini de etkilediğini ifade etti.

Ayrıca, bazı vatandaşların belirli şartları sağlamaları halinde sıfır oranlı emlak vergisi uygulamasından yararlanabileceği hatırlatıldı. Tek konuta sahip emekliler, hiçbir geliri olmayan kişiler, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının gerekli belgelerle belediyelere başvurarak muafiyet hakkından faydalanabilecekleri belirtildi.

Çevre temizlik vergisinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Özelmacıklı, bu verginin konutlarda su faturaları üzerinden tahsil edildiğini, işyeri ve ticari taşınmazlarda ise belediyeler tarafından ayrıca tahakkuk ettirildiğini kaydetti. Özellikle dükkân, ofis, mağaza ve depo sahiplerinin çevre temizlik vergisi borçlarını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

Gayrimenkul alım-satımı yapan vatandaşlara da önemli uyarılarda bulunan Özelmacıklı, yeni taşınmaz ediniminde belediyeye bildirim yapılmasının kritik olduğunu belirtti. Tapu devri, miras, yapı kullanım izin belgesi, cins değişikliği veya taşınmazın kullanım amacındaki değişikliklerin belediye kayıtlarına işlenmesinin ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçeceğini ifade etti.

Özelmacıklı, gayrimenkul danışmanlarının yalnızca satış ve kiralama süreçleriyle değil, taşınmazların vergisel ve hukuki durumlarıyla da ilgilenmeleri gerektiğini belirterek, işlem öncesinde belediye borçlarının ve vergi kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesinin güvenli bir süreç açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:01:55. #7.13#
