Emlakbank 1. Etap davasında mahkeme yeni bilirkişi raporu talebini reddetti - Son Dakika
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Emlakbank 1. Etap davasında mahkeme yeni bilirkişi raporu talebini reddetti

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Emlakbank 1. Etap davasında mahkeme yeni bilirkişi raporu talebini reddetti
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Hatay'da Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılmasına ilişkin davada mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini reddetti. Dosya esas hakkında görüş için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek; depremde 169 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılması ve 169 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada dosyanın, esas hakkındaki görüşün alınması için Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi kararlaştırıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Emlakbank 1. Etap Konutları'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 169 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine yürütülen soruşturma sonucu Mehmet Özat, Erten Elçi, Mehmet İhsan Aydemir ve Abdullah Aytaç Kınay hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. celsesine taraf avukatları katılarak beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Aytaç Kınay hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına ve gelecek celse tefrik hususunun ayrıca değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınması talebini ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında alınan raporların aynı doğrultuda olduğu, çelişki barındırmadığı ve her iki raporun da ayrıntılı değerlendirmeler içerdiği gerekçesiyle reddetti. Kararda, bu aşamada yeni rapor alınmasının yargılamayı uzatacağı belirtildi.

Heyet, eksik hususlar giderildikten sonra esas hakkında görüşün hazırlanması için dosyanın celse arasında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 10 Aralık'ta görülecek.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaMahkemeGüncelHataySon Dakika

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