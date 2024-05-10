Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa'da trafik uygulamasına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Bursa\'da trafik uygulamasına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa'da trafik uygulamasına katıldı. Sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmalarda bulunan Ayyıldız, hediyeler verdi. Uygulamaya Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve diğer yetkililer de katıldı.

10.05.2024 14:49
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa'da katıldığı uygulamada, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili hatırlatmada bulundu.

Hafta dolayısıyla "Hayatla yarışılmaz" temalı kampanya çerçevesinde Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik uygulaması yapıldı.

Ayyıldız, ekiplerin durdurduğu araçlardaki sürücü ve yolculara, trafik kuralları hakkında hatırlatmalarda bulunarak hediyeler verdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, uygulama sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücülere trafik kurallarına uydukları için teşekkür etti.

Her geçen gün kazaların azalması için denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Demirtaş, "Bursa'da kamu kuruluşlarında üst düzey bir koordinasyon sağlıyoruz. Bu koordinasyonu sağlarken sorumluların sadece kamu personeli olmamasını, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk üstlenmesini ve trafik kurallarına uymasını diliyorum." dedi.

Uygulamaya, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan da katıldı.

Kaynak: AA

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