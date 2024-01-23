Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayyıldız, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde özel harekat polislerinin arama kurtarma yaptığı Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafına oy veren Ayyıldız, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafından yana kullanan Ayyıldız, "Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada İsyan", "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarına oy verdi.