Emniyet Genel Müdürü Fidan, yurt dışı görevine atanan İçişleri müşavirleriyle görüştü

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Arnavutluk, Avustralya, Kosova, Mısır ve Uganda'ya İçişleri müşaviri olarak atanan personelini makamında kabul etti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, kabulde, söz konusu ülkelerle güvenlik alanındaki ikili işbirliğinin ve mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi, ileriki döneme ilişkin öncelik ve beklentiler ele alındı.

Fidan, atanan personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyerek görev yapacakları ülkelerde Türkiye'yi ve Türk Polis Teşkilatını en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancını ifade etti.