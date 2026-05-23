Emniyet Kanunu Değişiyor

6 Nisan 1920

1- Emniyet Teşkilatı ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin mali etkisi analiz edildi

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlara yönelik değişikliğin toplam yıllık tahmini maliyetinin, mevcut maliyeti 5 milyar 110 milyon 975 bin 884 lira azaltması öngörülüyor

İnternet haber sitelerinin vasıf ve ödevlerine yönelik düzenlemenin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresindeki yaklaşık 1100 internet haber sitesini, müeyyidelere yönelik düzenlemenin ise resmi ilan ve reklam yayımlayan/bekleme süresindeki yaklaşık 2 bin 100 gazete, dergi ve internet haber sitesini ve prodüktörleri doğrudan etkileyeceği tahmin ediliyor

(Aykut Yılmaz/TBMM)

2- Küresel Sumud Filosu'ndaki Yunan aktivistler İsrail'in kötü muamele ve işkence yaptığını anlattı

Aktivist Yannis Atmacidis:

"Yaşadığımız işkenceler, 19'uncu yüzyıla ait. Bizim için şok edici olan, bedenen ve ruhen yaşadığımız sorunlardan çok bir halka güç verildiğinde nasıl bu kadar insanlıktan çıkabileceğini görmekti"

Aktivist Andonis Vradis:

"Yunan kafilesinin tamamı, 19'umuz da hem denizde ve gemide kurulmuş hapishanede hem de karada götürüldüğümüz hapishanede işkenceye uğradık"

(Derya Gülnaz Özcan/Atina) (Görüntülü)

3- Türk devletleri tarımda işbirliğini Dijital Veri Platformu ile güçlendirecek

Türk Devletleri Teşkilatının son toplantısında alınan karar kapsamında oluşturulacak platform, veri değişimi, akıllı tarım çözümleri ve kanıta dayalı politikaların oluşturulmasına katkı sağlayacak

Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu:

"Dijital Tarım Veri Platformu girişimi, tarımsal veri egemenliği, yapay zeka destekli üretim optimizasyonu ve bölgesel gıda güvenliği ekseninde çok boyutlu bir politika aracı olarak şekillenmektedir"

(Hülya Ömür Uylaş-Mert Davut/Ankara)

4- İstanbul'daki hava kirliliği nisanda geçen yıla göre yüzde 23 arttı

İTÜ bünyesindeki çalışmada nisandaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 25 istasyonda metreküp başına 34,1 mikrogram olarak belirlenirken 2025'in aynı ayında ise 27,7 mikrogram ölçüldü

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Sarıyer, Arnavutköy ve Kağıthane 1 istasyonlarımızı, geçen yıl nisan ayına göre baktığımızda en fazla havasının kirlendiği nokta olarak görüyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Arpa üretimindeki artışın yem maliyetlerini düşürmesi bekleniyor

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Ülkü Karakuş:

"TÜİK'in 2026 için öngördüğü 9 milyon ton arpa üretimi, sektörümüzün yıllık ihtiyacını rahatlatacak, özellikle büyük ve küçükbaş hayvancılıkta süt ve besi yemi maliyetleri üzerindeki baskıyı hafifletecek niteliktedir"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

6- Posta sektörü geliri 2025'in ikinci yarısında 90 milyar lirayı geçti

Haberleşme gönderilerinden yaklaşık 12,79 milyar lira, posta kargosu/kolisi gönderilerinden ise yaklaşık 64,35 milyar lira gelir elde edildi

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Türkiye'de geçen yıl en çok "Yengeç", en az "Kova" dünyaya geldi

Türkiye'de geçen yıl en fazla bebek 84 bin 235 ile temmuzda ve 81 bin 995 ile ağustosta doğarken bunların, söz konusu ayların büyük bölümünü kapsayan Yengeç ve Aslan burcunda yer aldığı görüldü

Verilerin kaydedildiği son 25 yıllık dönemde dünyaya gelen bebeklere bakıldığında temmuz ayı, 11 yılla en çok doğumun gerçekleştiği ay olurken bunu 10 yılla ocak ve 4 yılla ağustos izledi

Temmuzda İstanbul en fazla doğumun gerçekleştiği il olurken bunu Ankara, Şanlıurfa ve Gaziantep takip etti

(Mert Davut-Zeynep Duyar/Ankara)

8- Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh, enflasyon ve faiz kıskacında zorlu bir sınavla karşı karşıya

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle tırmanan petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden körüklediği zorlu bir ekonomik ortamda Fed'in başına geçen Warsh'u, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik tartışmaların gölgesinde hassas bir süreç bekliyor

ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey:

"Savaş bir şekilde sona erdiğinde, Warsh'un planladığı faiz indirimi gündemini ele alması için daha fazla alan oluşacaktır"

(Dilara Zengin Okay-Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington/New York)

9- İklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol çiftçide

Napoli Federico II Üniversitesi Tarım Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Guido D'Urso:

"Çiftçilere, buharlaşmayı önleyen damla sulama ve yüzey altı damla sulama gibi yöntemleri daha fazla kullanmaları için teşvik sağlamamız gerekiyor"

"Çiftçinin gelirini kısmadan bu meseleler arasında uzlaşıyı bulmaya çalışmak siyasetçinin görevi ama aynı zamanda çiftçinin de burada bir rol oynadığını, hem de çok önemli bir rol oynadığını anlaması gerekiyor. Gezegenin geleceği de çiftçiye bağlı"

(Zeynep Özturhan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Avrupa liglerinde şampiyonluğa hasret kulüpler

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken Manchester United ise 13 yıldır şampiyon olamıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de son şampiyonluk kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırırken son 12 sezonda zafere ulaşamadı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'da son şampiyonluğunu 2011-2012'de kazandı

(Fatih Erel/İstanbul)

11- Süper Lig'e son bilet, yarın Konya'da sahibini bulacak

Daha önce Süper Lig tecrübesi bulunmayan Esenler Erokspor ile Çorum FK arasındaki müsabakanın kazananı Süper Lig'in 79. ekibi olacak

Konya, play-off finaline 4. kez ev sahipliği yapacak

(Ali Korkmaz/İzmir)

12- Toprakta tutulamayan Sinner, Paris'te "kariyer grand slam" için korta çıkacak

Toprak sezonunda Madrid, Monte Carlo ve Roma'da şampiyonluğa ulaşan Sinner, Rolland Garros'u kazanarak "kariyer grand slam" yapmayı hedefliyor

Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle çekildiği turnuvada Sinner'in şampiyonluğunu tehdit edebilecek Zverev, Ruud ya da Djokovic, kura tablosunun diğer yarısında yer alıyor

Dünya klasmanının 59. sırasındaki milli raket Zeynep Sönmez, üst üste üçüncü kez ana tabloda yer alacak

(Yunus Kaymaz/Londra) (Grafikli)

