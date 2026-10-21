Emniyet mensuplarından Keban ve Ağın'da şehit aileleri ve gazilere ziyaret

Elazığ'da emniyet mensupları Keban ve Ağın ilçelerinde şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Çöteli başkanlığında Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ile amirliklerinde görevli personelden oluşan heyet, Ağın ilçesine geldi.

Çöteli, beraberindekilerle 14 Ağustos 1996'da Sivas'ın Gürün ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen yol kesme saldırısında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Halit Küçük'ün eşi Zeynep Küçük'ü, 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevliyken şehit olan polis memuru Mehmet Şevket Uzun'un annesi Zeliha ve babası Bünyamin Uzun'u ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da yaralanarak gazi olan emekli polis memuru Ali Uslu'yu evlerinde ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle Keban'a geçen Çöteli, 15 Ağustos 2016'da Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan gazi polis memuru Çetin Polat'ı iş yerinde ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'ın selamlarını ileten Çöteli, devletin her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.