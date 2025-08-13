Emniyet Müdürü Yaralı Bekçiyi Ziyaret Etti

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, müdahale ettiği bıçaklı kavgada yaralanan bekçiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Yırtar, 11 Ağustos'ta Yunus Emre Mahallesi Dadaş Sokak'ta iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale ettiği sırada elinden yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mustafa Şahin'i tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek, doktorlardan durumu hakkında bilgi aldı.

Yırtar, Şahin ile bir süre sohbet ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.