Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 2024'ün en iyi fotoğraflarını seçmek için oylama yaptı.

31.01.2025 14:48
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Ardahan Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şener, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" karelerine oy veren Şener, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karelerini seçti.

Şener, "Spor" kategorisinde de tercihini Filip Stevanovic'in "Iska" fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğrafları tek tek incelediğini ancak seçmekte zorlandığını ifade eden Şener, "Fotoğraflar hakikaten yıla damga vuran kareler. Birçoğunu daha önce görmüştüm, medyada yer almışlardı. Büyük bir emek verilmiş. Emek verenleri kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

ardahan, Magazin, Güncel, Spor, Son Dakika

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