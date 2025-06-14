Emniyet Personelinden Kan Bağışı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesince İl Emniyet Müdürlüğü girişine kan bağış standı kuruldu.
"Kan ver, hayat kurtar" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyen emniyet personeli kan verdi.
İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, gönüllü kan bağışının sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirtti.
Kızılay yetkilileri, emniyet mensuplarına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
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