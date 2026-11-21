Kütahya'da arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Başpınar yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Seydi Özbek yönetimindeki 03 SC 780 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil TIR'ın dorsesine saplandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Başpınar ile araçta bulunan Hüseyin Aslan, Hayrettin Başpınar ve Şerife Başpınar sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan 4 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçtan tek tek çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Seydi Özbek'in, arızalanan aracını emniyet şeridine park ettiğini ve diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyup, el feneriyle ikazda bulunduğu esnada, kendisini fark etmeyerek üzerine gelen otomobilden son anda kurtulduğunu söylediği belirtildi. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.