Emniyetin Mardin genelindeki çalışmasında aranan 66 kişi yakalandı

Emniyetin Mardin genelindeki çalışmasında aranan 66 kişi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin genelinde 19-25 Ekim'de yürütülen çalışmada çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu suçlarından 19 yıl 10 ay 17 gün ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ile hırsızlık ve dolandırıcılıktan arananlar da yer aldı.
Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 66 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.
Bu kapsamda, 19-25 Ekim'de yürütülen yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 66 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakalananlar arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 19 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra hırsızlık, kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi suçlardan arananlar da yer aldı."
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