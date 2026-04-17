Emniyetten Asılsız İddialara Yanıt

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı yerel haber sitelerindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 16 Nisan'da bazı yerel haber sitelerinde, Erenler Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısında belediyenin Memduhiye Kayalar bölgesinde yaptığı asfalt çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüyle ilgili iddialarda bulunulduğunun yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1845'de kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihinde devletin ve milletin hizmetinde, kanunları esas alarak suç ve suçlularla mücadelede büyük fedakarlıkla görev yaptığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"181'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünlerde Emniyet teşkilatımızı töhmet altında bırakacak söylemler ve asılsız iddialar hakkında kişi ve kurumlar ile ilgili hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."