Emperyalizm Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emperyalizm Çalıştayı Tamamlandı

Emperyalizm Çalıştayı Tamamlandı
05.05.2026 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de düzenlenen çalıştayda öğrenciler, emperyalizmi farklı boyutlarıyla ele aldı.

Ataşehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Emperyalizm Çalıştayı" tamamlandı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren etkinlikte, öğrenciler farklı disiplinlerde hazırlanan komitelerde bir araya geldi.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, kültür-sanat ve aile başlıklarında oluşturulan komitelerde emperyalizmin tarihsel ve güncel yansımalarını ele aldı.

Katılımcılar, her alandaki etkileri analiz ederek konuya disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı hedefledi.

Etkinlik boyunca öğrenciler, hazırladıkları sunumlar ve tartışmalarla emperyalizm kavramını farklı boyutlarıyla değerlendirirken, çözüm önerileri ve eleştirel yaklaşımlar da ortaya koydu.

AA muhabirine çalıştayı değerlendiren danışman öğretmen Ümmühan Fazlıoğlu, bu yılki çalıştayın amacının gençlerin, çağın meselelerini teşhis edebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Gençlerin, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmelerini istediklerini aktaran Fazlıoğlu, "Kısaca, bakarsanız bu çalıştay gençlerimizin dünyayı anlamlandırma iradesinin tezahürüdür." dedi.

Çalıştayın, akademisyenlerin gerçekleştirdiği bir tarzda yapıldığını aktaran Fazlıoğlu, "Bu yaşta gençlerimizin akademik bir çalıştayda yer almaları, onların kendi kişisel hayatlarıyla da alakalı, geleceğe çok önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Çalıştayın hazırlık sürecinde öğrencilerin emperyalizmi çok boyutlu ele aldığını belirten Fazlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Emperyalizm sadece siyasi ve askeri bir olgu değildir. Emperyalizm fark etmeden bizim hayatımızda yerleşen bir olgu. Kültürel yanı, ekonomik boyutu var, zihinsel ve kültürel dil boyutu var. Üstelik farkında değiliz. O zaman komitelere ayıralım, dedik. Yani emperyalizm ve teknoloji ilişkisi, emperyalizm ve ekonomi ilişkisi, emperyalizm siyasete, kültür ve edebiyata bakan tarafını komitelere ayırdık. Daha sonra bir akademik ekibimizle bu komitelerimizin alt başlıklarını belirledik, akademik okumalar gerçekleştirdik, kaynak taramaları yaptık, ilgili bütün kitaplara ve makalelere ulaşıp okumaya çalıştık."

Fazlıoğlu, çalıştayın akademik tarafının yanında organizasyon sürecinin de olduğu, öğrencilerin bu aşamada farklı ekiplerde görev aldığını kaydederek, çalıştay sonunda komitelerin hazırladığı raporların sunulduğunu, her ekibin teşhis ettiği sorunlara ilişkin çağa uygun, akli ve uygulanabilir çözümler getirildiğini aktardı.

Bu raporları ayrıca kitapçık olarak yayınlayacaklarını belirten Fazlıoğlu, "Seneye de şiddet temasıyla bir çalıştay düşünüyoruz. Bunu sinemadan, sanata, edebiyata, teknolojiye, kültüre, siyasete her alana uzatmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çalıştayı düzenleyen ekipte yer alan öğrencilerden Enes Çapoğlu ise çalıştayda emperyalizm konusunun 7 farklı komiteye ayrılarak ele alındığını belirterek " Emperyalizmin sosyal, ekonomik, siyasi ve adalet ve hukuk boyutunda nasıl işlev gördüğünü delegelere tartışacak ortam yarattığımızı düşünüyorum. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Çalıştayın diğer etkinliklerden farklı olarak akademik yönünün güçlü olduğunu vurgulayan Çapoğlu, emperyalizmin olgusunun dünya üzerindeki etkisinin gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emperyalizm Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:59:26. #7.12#
SON DAKİKA: Emperyalizm Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.