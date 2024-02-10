ABD'nin New York kentinde Empire State Binası Çin Ay Yeni Yılı için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı - Son Dakika
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ABD'nin New York kentinde Empire State Binası Çin Ay Yeni Yılı için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

ABD\'nin New York kentinde Empire State Binası Çin Ay Yeni Yılı için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı

ABD'nin New York kentinde bulunan Empire State Binası, Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları için kırmızı ışıklarla aydınlatıldı. Kutlamalar, ışıklandırma töreni ve Beşinci Cadde Pencere Sergisi'nin açılışıyla başladı.

10.02.2024 14:52
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NEW YORK, 9 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde Çin Ay Yeni Yılı için kırmızı ışıklarla aydınlatılan Empire State Binası, 8 Şubat 2024.

Empire State binasındaki Çin Yeni Yılı kutlamaları, Perşembe günü düzenlenen ışıklandırma töreni ve Beşinci Cadde Pencere Sergisi'nin açılışıyla başladı. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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