NEW YORK, 29 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde kırmızı ışıklarla aydınlatılmış Empire State Binası, 28 Ocak 2025.
New York'un simgesel yapılarından Empire State Binası ve Özgürlük Kulesi, Çin Yeni Yılı kutlamaları çerçevesinde salı gecesi kırmızı renkte ışıklandırıldı. (Fotoğraf: Winston Zhou/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Empire State Binası Çin Yeni Yılı'nda Kırmızı Işıkla Aydınlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?