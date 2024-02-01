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Emre Kuruoğlu'nun anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Emre Kuruoğlu'nun anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yapıldı

Emre Kuruoğlu\'nun anısına Kazdağları\'na zirve yürüyüşü yapıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 50 sporcu, 13 yıl önce Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken ölen Emre Kuruoğlu'nun (21) anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yaptı. Kuruoğlu'nu anmak için dün 50 dağcı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Sporcular ilk olarak Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde toplandı. Sporcular ilk olarak Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu ile bir araya geldi. Ardından da köyden başlayarak 15 kilometre yol alıp Sazak Kulesi'ne kadar yürüdü. Fahri Kuruoğlu, 'Oğlumun anısına her sene dağcı çocuklar geliyor, ben de elimden geldiği kadar onlara ikramda bulunuyorum. Oğlumun adını yaşatıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum' dedi.

01.02.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 50 sporcu, 13 yıl önce Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken ölen Emre Kuruoğlu'nun (21) anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yaptı.

Bayramiç ilçesi Çırpılar köyü doğumlu olan Emre Kuruoğlu, 2011'de Gürcistan'daki Kazbek Dağı'na tırmanırken buz nedeniyle kayıp, vadiye düşerek hayatını kaybetti. Kuruoğlu'nu anmak için dün 50 dağcı zirve yürüyüşü gerçekleştirdi. Sporcular ilk olarak Bayramiç ilçesi Çırpılar köyünde toplandı. Sporcular ilk olarak Emre Kuruoğlu'nun babası Fahri Kuruoğlu ile bir araya geldi. Ardından da köyden başlayarak 15 kilometre yol alıp Sazak Kulesi'ne kadar yürüdü. Fahri Kuruoğlu, "Oğlumun anısına her sene dağcı çocuklar geliyor, ben de elimden geldiği kadar onlara ikramda bulunuyorum. Oğlumun adını yaşatıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emre Kuruoğlu'nun anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Kuruoğlu'nun anısına Kazdağları'na zirve yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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