EMŞAV'dan şehitler için mevlit programı - Son Dakika
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EMŞAV'dan şehitler için mevlit programı

EMŞAV\'dan şehitler için mevlit programı
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftasında şehitler anısına düzenlenen mevlit programları devam ediyor.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftasında şehitler anısına düzenlenen mevlit programları devam ediyor.

İlkadım ilçesindeki EMŞAV binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda temmuz ayında şehit olan Soner Boz, İrfan Sadık Kocabaş, Mustafa Serin, Davut Doğan, Ahmet Birkaç, Erkan Alışır, Adem Erken ve Gökhan Mete Altuntaş ile tüm şehitler, ebediyete intikal eden gaziler ve yakınları için dua edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri anma programının 271'incisine ulaştıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMŞAV'dan şehitler için mevlit programı - Son Dakika

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