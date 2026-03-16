Enbar'da Haşdi Şabi'ye Saldırı: 6 Ölü

Irak'ın Suriye sınırındaki Enbar vilayetinde, Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda, 6 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığını belirtildi.
Haşdi Şabi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Enbar iline bağlı Kaim ilçesindeki 'Şehit Haydar' kontrol noktası siyonist bir saldırıyla hedef alındı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı." denildi.
