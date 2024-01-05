 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor

Endonezya Ticaret Bakanlığı Ulusal İhracatı Geliştirme Genel Müdürü Didi Sumedi, Çin'e yapılan ihracatın 2023 yılında 60 milyar ABD dolarına ulaşacağını ve 2024'te ise 70 milyar ABD dolarına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Sumedi, bu hedefe ulaşmak için Çin'deki fuarlara katılım ve işbirliği programlarına odaklanacaklarını belirtti ve ülke ihracatının küresel pazarda hala güçlü ve rekabetçi olduğunu vurguladı.

Endonezya, 2024\'te Çin\'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor
05.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:49
Abone Ol

CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı Ulusal İhracatı Geliştirme Genel Müdürü Didi Sumedi, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'e yapılan toplam ihracat değerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde 56,57 milyar ABD doları olduğunu, Aralık ayı verileriyle bu rakamın 60 milyar ABD dolarına ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Sumedi'ye göre bu rakamlar, küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2022 yılında elde edilen 65,9 milyar ABD dolarının altında kalacak.

Sumedi, "Hedefe ulaşmak için bu yıl Çin'de çeşitli programlara katılacağız. Örneğin, ürünlerimizi ilgili tüm fuarlarda sergileyebilmek için Çin'deki birkaç eyaletle birlikte çalışmayı planlıyoruz" dedi.

Yetkili ayrıca, hükümetin ülke ihracatının küresel pazarda hala güçlü ve rekabetçi olduğu konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Endonezya, Çin, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:15:14. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement