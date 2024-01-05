CAKARTA, 5 Ocak (Xinhua) -- Endonezya, 2024'te Çin'e ihracatını 70 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı Ulusal İhracatı Geliştirme Genel Müdürü Didi Sumedi, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin'e yapılan toplam ihracat değerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde 56,57 milyar ABD doları olduğunu, Aralık ayı verileriyle bu rakamın 60 milyar ABD dolarına ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Sumedi'ye göre bu rakamlar, küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2022 yılında elde edilen 65,9 milyar ABD dolarının altında kalacak.

Sumedi, "Hedefe ulaşmak için bu yıl Çin'de çeşitli programlara katılacağız. Örneğin, ürünlerimizi ilgili tüm fuarlarda sergileyebilmek için Çin'deki birkaç eyaletle birlikte çalışmayı planlıyoruz" dedi.

Yetkili ayrıca, hükümetin ülke ihracatının küresel pazarda hala güçlü ve rekabetçi olduğu konusunda iyimser olduğunu ifade etti.