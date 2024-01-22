Endonezya, 2024 yılında Çin\'den 1 ila 1,5 milyon turist çekmeyi hedefliyor

CAKARTA, 22 Ocak (Xinhua) -- Endonezya hükümeti 2024 yılında Çin'den 1 ila 1,5 milyon turist çekmeyi hedefliyor.

Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Bölgesel Turizm Pazarlama Direktörü Wisnu Sindhutrisno, Cumartesi günü Bali'de yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen Çinli turistlerin çoğunluğunu yüzde 65 ile gençler oluşturdu. 5 ila 7 gün arasında uzun bir süre kalan turistler macera etkinlikleri ile doğa ve kültür gezilerini tercih ediyor" dedi.

Sindhutrisno, "Çinli turistler sadece yoğun sezonda değil, sakin sezonda da geliyor. Onların ülkemize gelmesiyle Endonezya'da turizm getirilerinin eşit dağılımının sağlanması bekleniyor" diye konuştu.

Yetkili, hükümetin 2024 hedefini tutturmak için köyler, pansiyonlar ve köylerdeki toplulukların yönettiği bazı turizm destinasyonlarına ilişkin programların Çin'e tanıtılmasına öncelik verdiğini belirtti.

An itibarıyla Çin ile Endonezya arasında doğrudan gidiş-dönüş seferleri başlatan 13 havayolu şirketi bulunuyor.