Endonezya Almanya'ya Diplomaside Aktif Olma Çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Almanya'yı küresel barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası diplomaside daha aktif rol oynamaya davet etti.

Antara ajansının haberine göre Subianto, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Subianto, tüm çatışmaların müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiği konusunda Steinmeier ile aynı görüşü paylaştıklarını belirterek, küresel barış ve istikrarı teşvik etmek amacıyla diplomatik alanda birlikte çalıştıklarını söyledi.

Endonezya ve Almanya arasındaki ortaklığı güçlendirme ve sürdürmenin, yönetiminin "en önemli önceliği" olduğunu vurgulayan Subianto, Almanya'yı küresel barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası diplomaside daha aktif rol oynamaya çağırdı.

Subianto, "Almanya ve Avrupa ile güçlü bir ortaklığa ihtiyacımız olduğu için, Almanya'nın daha aktif ve hayati bir rol üstlenmesi gerektiğine yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Görüşme, 2027 yılında kutlanacak Endonezya-Almanya ikili ilişkilerinin 75. yıl dönümüne yönelik bir ön hazırlık niteliği taşıyor.