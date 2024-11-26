Endonezya'da 1 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Endonezya'da 1 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi

Endonezya, Çin'e gönderileceği düşünülen 1,2 ton pangolin pulu ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

26.11.2024 19:17
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Endonezya'da Çin'e gönderileceğinden şüphelenilen 1 tondan fazla pangolin pulu ele geçirildi.

Endonezya Çevre Bakanlığından yetkili Rasio Ridho Sani, yaptığı açıklamada, 11 Kasım'da 3'ü ordu personeli olmak üzere 4 kişide 1,2 ton pangolin pulu bulunduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Şüphelilerin, koruma altındaki hayvanların leşlerini yasa dışı bulundurmakla suçlanacağını dile getiren Sani, pangolin pullarının Malezya ve Singapur üzerinden Çinli müşterilere gönderileceğinden şüphelendiklerini aktardı.

Sani, pulların, en az 5 bin 900 ölü pongolinden elde edildiğini değerlendirdiklerini söyledi.

Olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirten Sani, Endonezya'da bu yıl pangolin veya pangolin pulu kaçakçılığına yönelik 8 girişimin engellendiğini bildirdi.

Ülke yasalarına göre şüpheli kişiler, suçlu bulunmaları halinde 20 yıla kadar hapis ve 314 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Karıncayiyen türüne ait pangolinlerin, Asya kıtası genelinde yasa dışı ticareti yapılıyor. Çin'de geleneksel ilaç yapımı için kullanılan pangolinlerin pullarında keratin maddesi bulunuyor. Pangolinler, çeşitli hastalıklara iyi geldiği gerekçesiyle Vietnam ya da Çin'de yüksek fiyatlara satılıyor.

Sadece geceleri ortaya çıkan ve boyları bir metreyi bulan pangolinlerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

Pangolinlere yönelik farkındalığı artırma çabaları kapsamında 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesi günü Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'da 1 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi - Son Dakika

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