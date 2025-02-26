Endonezya'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem

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CAKARTA, 26 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklimbilim ve Jeofizik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre deprem çarşamba günü yerel saatle 05.55'te meydana geldi.

Deniz tabanından 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Doğu Bolaang Mongondow bölgesinin 45 kilometre güneydoğusunda olduğu belirlendi.

Kurum, sarsıntıların büyük dalgalara yol açacak nitelikte olmaması üzerine tsunami uyarısı yapmadı.

Adalardan oluşan Endonezya, sismik olarak aktif olan Pasifik Ateş Çemberi'nde yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılıyor.