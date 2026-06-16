Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Endonezya'nın Palu kentinin 43 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, 6,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.