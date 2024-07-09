Endonezya'da Altın Madeni Çökmesi: Ölü Sayısı 20'ye Yükseldi

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CAKARTA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Gorontalo eyaletindeki Bone Bolango bölgesinde Cumartesi günü bir altın madenini vuran toprak kaymalarında ölü sayısı Salı sabahı itibarıyla 20'ye yükseldi.

Yerel arama ve kurtarma kurumu, Salı sabahı 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını ve kimlik tespiti için inceleneceğini bildirdi.

Kurumun bildirdiğine göre, Cumartesi gece yarısı şiddetli sağanak yağışların etkisiyle Bone Bolango bölgesindeki Doğu Suwawa ilçesini vuran afetten 46 kişi sağ kurtulurken, 51 kişiden ise halen haber alınamıyor.