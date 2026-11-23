Endonezya'da akademik yeterliliğine ilişkin tartışmaların ardından istifa eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka'nın yerine geçecek kişinin 11 Aralık'ta belirleneceği bildirildi.

Antara ajansının haberine göre Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için mevcut kabinesinden iki bakanı belirlediğini kaydetti.

Prabowo, Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman ile İnsani Gelişme ve Kültürel İşlerden Sorumlu Bakan Sugiono'yu yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak aday gösterdiğini belirtti.

Halk İstişare Meclisi (MPR) Başkanı Ahmad Muzani de yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısını belirlemek için nihai kararı vermek üzere 11 Aralık'ta genel oturum düzenleneceğini açıkladı.

Adaylar arasındaki Sugiono, 2024-26 döneminde Endonezya Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmiş ve geçen ay yeni görevine atanmıştı.

İstifa

Endonezya'da hem Anayasa Mahkemesi hem de Yüksek Mahkeme, Raka'nın eğitim belgesinin adaylık kriterlerini karşılamadığına karar vermişti.

Bunun ardından muhalefetteki Endonezya Demokratik Mücadele Partisinin (PDI-P) meclisteki 110 üyesi, azil sürecine yol açabilen, parlamentonun "görüş bildirme hakkından" yararlanma konusunda mutabık kalmıştı.

Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raka, 12 Kasım'da başkent Cakarta'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya ve Endonezya Halkın Danışma Meclisine istifasını sunmuştu.

39 yaşındaki Raka, mektubunda istifası için herhangi bir gerekçe göstermemişti.

Endonezya'da Cumhurbaşkanlığı ya da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için adayların lise mezunu ya da buna denk eğitim seviyesinde olmaları gerekiyor.

Raka'nın yurt dışında tamamladığı eğitimin Endonezya'da lise diplomasına eş değer düzeyde olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.

Endonezya Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının boş kalması, yeni bir seçimin önünü açmıyor. Halkın Danışma Meclisi, Cumhurbaşkanı Prabowo'nun sunacağı iki aday arasından makamın bir sonraki sahibini seçene kadar Raka'nın ofisi boş kalacak.

Seçim döneminde yaş sınırı tartışmaları

Prabowo'nun yardımcısı olarak belirlediği Raka'nın adaylığı, 2024'te bu makam için asgari yaş sınırının 40 olması nedeniyle de tartışmalara yol açmıştı.

Endonezya Anayasa Mahkemesinin Ekim 2023'te, daha önce kamu görevine seçilmiş kişilerin cumhurbaşkanı adayı olabileceğine hükmetmesiyle Raka'nın adaylığının önündeki engel kaldırılmıştı.