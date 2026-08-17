Endonezya\'da Deprem: 54 Ölü

CAKARTA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Suharyanto pazartesi günü yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin yüzlerce yaralıya tıbbi yardım sağladığını, yetkililerin afet bölgelerindeki can kayıplarını ve hasarı değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Depremin evlere ve kamu tesislerine zarar vermesi sonucu pazar günü itibarıyla 12.000'den fazla kişi evsiz kaldı. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı, artçı sarsıntıların sürdüğünü bildirdi.

Aralarında 11 uçak ve helikopterin de bulunduğu kara, deniz ve hava ulaşım araçları, Sikka bölgesindeki Palue Adası dahil olmak üzere uzak bölgelere yardım malzemesi ulaştırmak ve tahliye çalışmalarını desteklemek için seferber edildi.

Manggarai Bölge Hastanesi'nin depremde hasar görmesi ve sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle Golo Dukal Stadyumu'nda sahra hastanesi hazırlıkları sürüyor.