Endonezya\'da Deprem: 68 Ölü

CAKARTA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı pazartesi günü yaptığı açıklamada, depremin ardından en az 1.576 artçı sarsıntı kaydedildiğini belirtti. Afet bölgesindeki yolların bazı kısıtlamalarla ulaşıma açık olduğu, etkilenen yedi ilçede haber alınamayan kimsenin kalmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesindeki sağlık hizmetlerini desteklemek üzere Manggarai ve Nagekeo'ya iki sahra hastanesi sevk edildiğini, ayrıca bölgede tıbbi ve kriz yönetimi ekiplerinin görevlendirildiğini açıkladı.

Öte yandan Flores Adası'nın batı ve doğu kesimlerinde elektrik şebekesi yüzde 99,5 oranında onarılırken, ada genelinde telekomünikasyon hizmetleri yüzde 95,4 oranında normale döndü.

Endonezya ordusu, ulaşılması güç bölgelere yardım malzemesi ulaştırılmasını hızlandırmak amacıyla personel ve ekipman sevk etti.