Endonezya'da doğan ilk dev panda Rio, birinci yaş gününü Taman Safari'de kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Endonezya'da geçen yıl doğan ilk dev panda Rio, cuma günü Taman Safari'de birinci yaş gününü kutladı. Parka akın eden ziyaretçiler, bir aylık yavruluk döneminden bir yaşına kadarki gelişim fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte doğum günü panosuna mesaj yazdı.
CAKARTA, 28 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'da geçen yıl dünyaya gelen ilk dev panda olan Rio, cuma günü birinci yaş gününü kutladı.
Rio'nun doğum gününü kutlamak isteyen çok sayıda ziyaretçi, Taman Safari Endonezya'ya akın etti.
Etkinlik kapsamında Rio'nun bir aylık yavru olduğu dönemden bir yaşına kadar geçirdiği gelişim fotoğraflarla sergilendi.
Ziyaretçiler, parkta genç panda için hazırlanan doğum günü panosuna kutlama mesajları yazdı ve çizimler yaptı.
Kaynak: Xinhua
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