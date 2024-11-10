Endonezya'da Havalimanı Volkanik Faaliyetler Nedeniyle Kapatıldı

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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki'nin volkanik faaliyet göstermesinin ardından, ülkenin Komodo Labuan Bajo havalimanı tekrar geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Antara News'ün haberine göre, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Lewotobi Laki-Laki'deki volkanik faaliyetlerin ardından, havalimanının yerel saatle 20.00'ye kadar tekrar uçuşa kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu karardan yaklaşık 30 uçuşun etkilendiği bilgisi de paylaşıldı.

Yanardağda yakın zamanda meydana gelen patlamanın ardından, havalimanı 2 kez geçici olarak kapatılmıştı.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın patlaması

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 4 Kasım'da patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya Afet Yönetim Ajansı (BNPB), yanardağdaki volkanik hareketliliğin artması nedeniyle bölgede en yüksek derece olan "4. seviye" alarm durumu vermişti.

BNPB, tekrar patlama ihtimaline karşı 2 bin 600'den fazla aileye bölgeyi kalıcı tahliye etmeleri çağrısı yapmıştı.

Lewotobi Laki-Laki Yanardağı dün kül püskürtmüştü.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.