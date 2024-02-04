Endonezya\'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

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CAKARTA, 4 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'da Kuzey Sumatra'nın Tapanuli kentindeki bir otoyolda meydana gelen heyelanda üç kişilik bir aile hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari'nin Pazar günü bildirdiğine göre, Tarutung-Sibolga otoyolunda Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de yol kenarındaki kayalığın aniden çökmesi üzerine trafikte bekleyen birden fazla araç hasar aldı.

Muhari, "Araçta hayatını kaybedenler aynı aileden anne, baba ve bir bebek" dedi.

Olayda yedi kişi hafif, altı kişi ise ağır yaralanırken, yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Heyelanda ayrıca bir ev, beş minibüs, bir lojistik kamyonu ve birkaç motosiklet de zarar gördü.

İş makinelerinin heyelanın enkazını kaldırmasıyla birlikte yol sabah saatlerinden itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, kuvvetli rüzgar ve yıldırımların eşlik ettiği sağanak yağışların en azından 5 Şubat'a kadar süreceği tahmininde bulunurken, daha fazla sel ve toprak kayması olasılığı konusunda uyardı.