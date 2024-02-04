 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Endonezya'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Endonezya\'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Tapanuli kentinde bir otoyolda meydana gelen heyelanda bir aile hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Heyelan sonucunda bir ev, beş minibüs, bir lojistik kamyonu ve birkaç motosiklet de zarar gördü. Meteoroloji kurumu ise kuvvetli yağışların devam edeceği ve sel ve toprak kayması riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

04.02.2024 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CAKARTA, 4 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'da Kuzey Sumatra'nın Tapanuli kentindeki bir otoyolda meydana gelen heyelanda üç kişilik bir aile hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari'nin Pazar günü bildirdiğine göre, Tarutung-Sibolga otoyolunda Cumartesi günü yerel saatle 17.00'de yol kenarındaki kayalığın aniden çökmesi üzerine trafikte bekleyen birden fazla araç hasar aldı.

Muhari, "Araçta hayatını kaybedenler aynı aileden anne, baba ve bir bebek" dedi.

Olayda yedi kişi hafif, altı kişi ise ağır yaralanırken, yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Heyelanda ayrıca bir ev, beş minibüs, bir lojistik kamyonu ve birkaç motosiklet de zarar gördü.

İş makinelerinin heyelanın enkazını kaldırmasıyla birlikte yol sabah saatlerinden itibaren yeniden trafiğe açıldı.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu, kuvvetli rüzgar ve yıldırımların eşlik ettiği sağanak yağışların en azından 5 Şubat'a kadar süreceği tahmininde bulunurken, daha fazla sel ve toprak kayması olasılığı konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Endonezya, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Endonezya'da heyelanda üç kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement