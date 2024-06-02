Endonezya\'da Ibu Yanardağı patladı, kül ve kum püskürttü

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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, patlamasının ardından kül ve kum püskürttü.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Wafid, 6 dakikadan fazla süren patlama sonucunda yanardağın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürttüğünü belirtti.

Yerel yetkililer, bölge sakinlerine açık havada faaliyette bulunulmaması ve kapalı alanlarda korunaklı bir şekilde kalma uyarısı yaptı.

Ibu Yanardağı'nda 27 Mayıs'ta meydana gelen patlama sonucu kül bulutları yayılmış ve çevre köylere ulaşmıştı.

2024'ün başından beri yaklaşık 95 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek düzeyde olduğu ifade edilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.