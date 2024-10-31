Endonezya'da Köprü Çöktü, 7 Ölü

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- Endonezya'da halk yerel seçim adayını karşılarken köprü çöktü: 7 ölü

JAKARTA - Endonezya'da halkın yerel seçim adayını karşıladığı sırada bulundukları köprünün çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde seçim mitingi faciayla sonuçlandı. Hatta Adası'nda yerel yönetici adayı Andi Munaswir'in destekçileri tarafından karşılandığı köprü çöktü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, dün meydana gelen olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.