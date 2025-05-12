Endonezya'da Mühimmat Patlaması: 13 Ölü

CAKARTA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya ordusunun, Batı Cava eyaletinde kullanma tarihi dolmuş mühimmatı imha çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, pazartesi günü yerel saatle 09.30'da Garut bölgesine bağlı Sagara köyünde meydana geldi. Endonezya ordu sözcüsü Tuğgeneral Wahyu Yudhayana, aynı gün düzenlediği basın toplantısında patlamada hayatını kaybedenler arasında 4 asker ve 9 bölge sakininin bulunduğunu söyledi.

Yudhayana, "İki çukurdaki patlatma işlemleri başarıyla gerçekleştirildi ancak üçüncü çukurda patlatıcıların hazırlandığı sırada aniden bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucu 4 asker ve yerel halktan 9 bölge sakini hayatını kaybetti" dedi.

Patlatma çalışmalarını yürüten görevli askeri personelin daha önce tüm ekipmanları denetlediğini ve güvenli durumda olduklarını teyit ettiğini belirten Yudhayana, söz konusu sahanın düzenli aralıklarla kullanma tarihi dolmuş mühimmatın imha edilmesi amacıyla kullanıldığını belirtti.

Yudhayana, patlamanın nedenini belirlemek üzere soruşturma yürütüleceğini sözlerine ekledi.