Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor - Son Dakika
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Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde bir dükkanda elinde hediye sepeti tutan bir kadın, Ramazan Bayramı öncesinde hediye paketleri ve sepetleri satan işletmelerin satışlarını artırdığı görülüyor.

06.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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SURAKARTA, 6 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir dükkanda elinde hediye sepeti tutan bir kadın, 5 Nisan 2024.

Endonezya'da hediye paketleri ve sepetleri satan işletmeler, Ramazan Bayramı öncesinde satışlarını artırdı. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor - Son Dakika
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