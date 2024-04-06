Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor

SURAKARTA, 6 Nisan (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Surakarta kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir dükkanda elinde hediye sepeti tutan bir kadın, 5 Nisan 2024.
Endonezya'da hediye paketleri ve sepetleri satan işletmeler, Ramazan Bayramı öncesinde satışlarını artırdı. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, sürücü ve bir yolcu yaralandı.
Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 1 şüpheli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, göreve başladığı ilk mesai gününde belediye çalışanlarının zamanında ödenmeyen maaşlarının hepsini ödedi. Personelin 10 aydan bu ana süregelen maaş problemine son veren Başkan Ertaş, çalışanın alın terinin karşılığının gecikme olmadan zamanında ödeneceğini ifade etti.
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