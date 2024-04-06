Endonezya'da Ramazan Bayramı öncesi hediye satışları artıyor

Samsun'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda sahte bandrollü 7 bin 200 boş, 1300 de doldurulmuş makaron ile gümrük kaçağı 15 elektronik sigara ele geçirdi. Operasyon sonucunda S.Ç. ve S.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.