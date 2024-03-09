Endonezya'da sel ve toprak kayması: 10 ölü, 10 kayıp

Endonezya'da Sumatra adasını vuran sel ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de kayboldu.
Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin en büyük adası olan Sumatra'da sel ve toprak kayması meydana geldi.
Afet nedeniyle bölgede 20 bin ev sular altında kaldı ve 46 bin kişi de sığınaklara yerleştirildi.
Bölgede ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden de haber alınamadığı kaydedildi.
Arama kurtarma çalışmalarının ise elektrik kesintileri ve yolların çamurla kaplanması nedeniyle sekteye uğradığı ifade edildi.
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