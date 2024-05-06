Endonezya'da Semeru Yanardağı Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Endonezya'da Semeru Yanardağı Patladı

Endonezya\'da Semeru Yanardağı Patladı

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, volkanik kül püskürterek çevreye zarar verdi. Patlama sonucunda volkanik taşların 17 kilometre ötesine saçılabileceği uyarısı yapıldı.

06.05.2024 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı patladı, çevreye volkanik kül püskürttü.

Antara News'un haberine göre, Endonezya'nın Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı, yerel saatle 05.43'te patladı.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Mukdas Sofian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamanın 108 saniye sürdüğünü bildirdi.

Mukdas Sofian, 3 bin 676 metre yüksekliğindeki Semeru'nun patlama sırasında püskürttüğü volkanik külün, zirveden yaklaşık 700 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinin açıklamasında da patlama dolayısıyla volkanik taşların yanardağın 17 kilometre ötesine saçılabileceği uyarısı yapılarak, patlama merkezinden 13 kilometre uzaklaşılması gerektiği belirtildi.

Semeru Yanardağının faaliyet seviyesi, 16 Aralık 2021'den bu yana, seviye 3'te alarm seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Endonezya, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'da Semeru Yanardağı Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:15 Brezilya’da sel felaketinde ölü sayısı 83’e yükseldi Brezilya'da sel felaketinde ölü sayısı 83'e yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 19:39:35. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya'da Semeru Yanardağı Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement