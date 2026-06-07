Cakarta'da Dünya Kahvaltı Günü'nde Türk Lezzetleri Tanıtıldı

Endonezya'da, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği ile Cakarta İletişim Müşavirliği işbirliğiyle düzenlenen "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliğinde geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Cakarta İletişim Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, başta Endonezya Yükseköğretim, Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Stella Christie, Endonezya Uluslararası İslam Üniversitesi (UIII) Rektörü Prof. Jamhari ve Endonezya Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Bayu Hari Saktiawan olmak üzere ülkedeki siyaset, medya ve akademi dünyasının üst düzey isimlerini Türk gastronomisinin lezzetleriyle buluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, bu tür etkinliklerin Türk ve Endonezya vatandaşlarını bir araya getirerek birbirlerini yakından tanımalarına ve iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri daha da güçlendirmesine vesile olduğunu belirtti.

Küçükcan, Türk kahvaltı kültürünün, asırlık Türk mutfağının ayrılmaz parçası olduğunu ifade ederek, bu geleneğin dostluğu, aile bağlarını ve paylaşım ruhunu simgelediğini vurguladı.

Türk mutfağının ekolojik ve sürdürülebilir yönüne de değinen Küçükcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve artık Türk eğitim müfredatının da bir parçası haline gelen "Sıfır Atık" hareketine dikkati çekti.

"Sıfır atık felsefemiz yiyeceklerle sınırlı değil"

Küçükcan, geleneksel Türk sofralarında israfa yer olmadığını belirterek, "Bizim sıfır atık felsefemiz sadece yiyeceklerle sınırlı değildir, zamanın, sağlığın ve insanların sahip olduğu tüm nimetlerin israf edilmemesini, doğru yönetilmesini kapsar. Bu değerleri çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren öğreterek kaynaklarımızı korumayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Christie ise Türk gastronomisine hayran kaldığını ve Türk kahvaltısını "dünyanın en iyi ve en lezzetli kahvaltısı" olarak nitelendirdiğini dile getirerek, "Türk kahvaltısı bence dünyanın en lezzetlisi çünkü tek bir sofrada hem tuzlu hem de tatlı seçenekleri bir arada sunuyor. Türkiye'yi her ziyaret ettiğimde mutlaka aradığım favori yemeğim ise kesinlikle menemen." dedi.

Christie, bu tür etkinliklerin bir ülkenin zengin kültürünü tanıtmak için en etkili kültürel diplomasi yöntemlerinden biri olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece mutfakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.