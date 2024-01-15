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Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların devam etmesi üzerine yaklaşık 6 bin 500 kişi tahliye edildi. Yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yapılırken, herhangi bir can kaybı ya da hasar rapor edilmedi.

Endonezya\'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı\'ndaki patlamalar nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi
15.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:32
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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamaların yer yer devam etmesi nedeniyle yaklaşık 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, bir süredir faaliyet gösteren Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın dünden bu yana 40 kez patladığını belirtti.

Flores Adası'nda bulunan 6 bin 500 kişinin tahliye edildiğini kaydeden yetkililer, yanardağın çevresindeki 4 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yaptı.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ya da hasar rapor edilmediğini ifade etti.

Tahliye kararı, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda bulunan dağlarda haftalardır devam eden volkanik faaliyetlerin ardından verildi.

Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nın 1 Ocak'ta faaliyete geçmesinin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakini tahliye edilmişti.

Yanardağ patlamasının ardından 10 Ocak'ta en yüksek seviye alarm verilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Endonezya'da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle 6 bin 500 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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