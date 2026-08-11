Endonezya'da Yangınlar 107.000 Hektarı Etkiledi - Son Dakika
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Endonezya'da Yangınlar 107.000 Hektarı Etkiledi

Endonezya\'da Yangınlar 107.000 Hektarı Etkiledi
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Endonezya hükümeti, yangınlar nedeniyle 107.000 hektar alanın etkilendiğini açıkladı.

CAKARTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya hükümeti, ağustos ayı başı itibarıyla ülke genelinde 107.000 hektardan fazla arazi ve ormanlık alanın yangınlardan etkilendiğini bildirdi.

Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinasyon Bakanı Djamari Chaniago pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, hükümetin yangınlarla mücadele etmek için hem hava hem de kara operasyonları yürüttüğünü söyledi. Hava operasyonlarında, operasyonel ihtiyaçlara bağlı olarak yaklaşık 43 helikopter ile 10 ila 15 sabit kanatlı uçağın kullanıldığı belirtildi.

Djamari, güçlü El Nino hava koşullarının yol açtığı uzun süreli kuraklık nedeniyle yangınların daha da şiddetlendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Endonezya'da Yangınlar 107.000 Hektarı Etkiledi - Son Dakika

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