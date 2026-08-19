Endonezya'daki Depremde Can Kaybı 70'e Yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki Depremde Can Kaybı 70'e Yükseldi

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Doğu Nusa Tenggara'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı arttı.

CAKARTA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ruteng Bölge Hastanesi'nde hasar görmüş bir diş muayenehanesi, 18 Ağustos 2026.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletini vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı salı günü itibarıyla 70'e, yaralı sayısı ise 132'ye yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Sağlık Bakanlığı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

Doğal Afetler, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'daki Depremde Can Kaybı 70'e Yükseldi - Son Dakika

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