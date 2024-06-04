Endonezya'daki Ibu Yanardağı yeni bir patlama yaşadı - Son Dakika
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Endonezya'daki Ibu Yanardağı yeni bir patlama yaşadı

Endonezya\'daki Ibu Yanardağı yeni bir patlama yaşadı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, yeni bir patlamanın ardından lav ve kül püskürttü. Patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman oluştu. Yetkililer, insanlara yanardağın en az 7 kilometre uzağında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Ibu Yanardağı, 2024'ün başından beri yaklaşık 100 kez patlamış ve faaliyet seviyesi yüksek düzeyde devam ediyor.

04.06.2024 14:23
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Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı, yeni bir patlamanın ardından lav ve kül püskürttü.

Endonezya Jeoloji İdaresi yetkililerinden Muhammed Wafid, Ibu Yanardağı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık 2 dakika süren patlamanın ardından yanardağın lav ve kül püskürttüğünü bildiren Wafid, patlama sonucunda 5 bin metreye kadar yükselen duman oluştuğunu ifade etti.

Yetkililer, insanlara yanardağın en az 7 kilometre uzağında bulunmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ibu Yanardağı, en son 2 Haziran'da patlamış ve 7 bin metre yüksekliğe kül ve kum püskürtmüştü.

2024'ün başından beri yaklaşık 100 kez patlayan Ibu Yanardağı'nın faaliyet seviyesinin, mayıstan bu yana yüksek düzeyde olduğu kaydediliyor.

"Pasifik Ateş Çemberi", deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'daki Ibu Yanardağı yeni bir patlama yaşadı - Son Dakika

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