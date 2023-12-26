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Endonezya'daki nikel tesisinde patlama: Ölü sayısı 18'e çıktı - Son Dakika
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Endonezya'daki nikel tesisinde patlama: Ölü sayısı 18'e çıktı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki bir nikel tesisinde meydana gelen eritme fırını patlamasında ölen işçilerin sayısı 18'e yükseldi. Polis yetkilileri, olayın soruşturulması tamamlanana kadar fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Çinli işçilerin de aralarında bulunduğu 44 yaralı ise tedavi altında. Kazanın ardından tesisin sahibi şirketin ihmalinin araştırılması için bir ekip kuruldu. Endonezya'daki yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, ölenler için başsağlığı diledi.

Endonezya\'daki nikel tesisinde patlama: Ölü sayısı 18\'e çıktı
26.12.2023 - 10:13,  Güncelleme: 10:19
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Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki nikel tesisinde eritme fırınındaki patlamada ölen işçilerin sayısı 18'e çıktı.

Polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, yaşamını yitiren 18 işçiden 8'inin Çinli olduğunu, halen yaralı 44 işçinin tedavi altında olduğunu belirtti.

Sulawesi Polis Amiri Agus Nugroho, ölümlere tesisin sahibi PT IMIP şirketinin ihmalinin yol açıp açmadığını belirlemek için bir ekip kurulduğunu aktardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, dün yaptığı basın açıklamasında, ölenler için başsağlığı dileyerek, Endonezya'daki yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Kaza

Tesisteki eritme fırınında 24 Aralık'ta meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 13 işçi ölmüş, bazıları ağır 38 işçi yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Patlamanın olduğu tesisin üst kuruluşu "PT IMIP" şirketinin sözcüsü, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çaba sonucunda yerel saatle 09.10'da tüm işçileri fabrikadan tahliye ettiğini ve yangını söndürdüğünü duyurmuştu.

Olayla ilgili soruşturmada ilk bulgulara göre eritme fırınının altında patlayıcı sıvılara rastlandığı ve sızıntının oksijen tüplerinde patlamaya neden olduğu kaydedilmişti.

Endonezya İnsan Hakları Ulusal Komisyonuna başvuran 3 Çinli işçi, "PT IMIP" firmasında hafta tatili olmaksızın her gün maruz kaldıkları toz ve dumandan dolayı sağlık sorunları yaşadıklarını bildirmiş ve firmayı iş güvenliği için gerekli ekipmanları sağlamamakla suçlamıştı.

Aynı fabrikada haziranda çıkan yangında bir işçi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmış, nisanda da atık bertaraf alanındaki çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Endonezya merkezli Madencilik Hakları Ağı, 2019'dan beri Sulawesi Adası'ndaki nikel eritme fırınlarında 22 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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