Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 52'ye yükseldi - Son Dakika
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Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 52'ye yükseldi

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken, kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sel bölgesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, kurtarma ekipleri, polis ve askerin kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

14.05.2024 22:48
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- Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında can kaybı 52'ye yükseldi

SUMATRA - Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükselirken, kayıp 17 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında bilanço artıyor. Batı Sumatra Afet Ajansı Sözcüsü Ilham Wahab yaptığı açıklamada, sel bölgesinde 52 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Cansız bedenlerden henüz 45'inin kimliklerinin tespit edilebildiğini belirten Wahab, kurtarma ekipleri, polis ve askerin kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Şiddetli yağışlar sonucu 249 ev, 225 hektarlık tarım arazisi ile ana yolların büyük bir kısmının hasar gördüğünü aktaran Wahab, "Kayıp kişileri aramanın yanı sıra, selin yollara ve yerleşim yerlerine taşıdığı çamur, büyük kayaları temizlemeye odaklanacağız" dedi.

Ulusal Afet Önleme Ajansı tarafından yapılan açıklamada ise bugün itibarıyla toplam 3 bin 396 kişinin tahliye edildiği, ajansın çadır, battaniye, yiyecek, hijyen kitleri, taşınabilir tuvaletler ve su arıtma cihazları dağıttığı belirtildi.

Cumartesi akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar Batı Sumatra eyaletinde sel, toprak kaymasının yanı sıra Marapi Yanardağı çevresindeki volkanik kül ve kaya parçalarından oluşan soğuk lav akışına yol açmıştı.

Kaynak: İHA

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