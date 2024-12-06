Endonezya'dan İsrail'e Kınama

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Endonezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde görev yapan Endonezyalı sağlık ekibini buradan ayrılmak zorunda bırakan baskın ve saldırısını kınadı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, İsrail'in Kemal Advan Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in, burada görev yapan Endonezyalı sağlık ekibini hastaneden ayrılmak zorunda bırakan saldırılarının kınandığı açıklamada, "Bu saldırı, Gazze'de sivil tesisleri hedef alan İsrail saldırganlığının bir parçası ve uluslararası insancıl hukukun bir ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail'e yönelik baskıyı artırma çağrısı da yapıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin sabah Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Endonezyalı sağlık ekibini, üst üste "tahliye" uyarısı yaparak hastaneden çıkmak zorunda bırakmıştı.