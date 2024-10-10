Endonezya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Vurgusu - Son Dakika
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Endonezya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Vurgusu

Endonezya VP Maruf Amin, İsrail'in Gazze saldırılarının uluslararası hukuka zarar verdiğini belirtti.

10.10.2024 12:50
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Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Maruf Amin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının, uluslararası hukukun güvenilirliğine zarar verdiğini belirtti.

Antara News'un haberine göre, Laos'un başkenti Viyentiyan'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) 44. ve 45. Zirvesi kapsamında konuşan Amin, Birliğin, uluslararası hukukun önemini dillendirmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası hukuka saygının, küresel ve bölgesel istikrarın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Amin, "İsrail'in Gazze'deki harekatında olduğu gibi, uluslararası hukuk göz ardı edildiğinde, uluslararası hukukun güvenilirliğine zarar verebilir ve çok taraflı sisteme güveni azaltabilir." ifadesini kullandı.

Amin, ASEAN'ın, uluslararası hukukun önemini, "ayrım yapmadan" gündemde tutması gerektiğini kaydederek, "Bu çaba, ASEAN'ın barışı korumadaki tutarlılığının bir parçası olarak gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Çin Denizi dahil, potansiyel çatışmaların önlenmesi için bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu belirten Amin, "Üzerinde anlaşmaya vardığımız 'davranış kuralları belgesinin' 2026'da tamamlanması ve Güney Çin Denizi'ndeki gerginliği önlemek için liderler seviyesinde üst düzey iletişim mekanizmasının güçlendirilmesi konusunda gayret gösterilmesini teşvik ediyorum." dedi.

ASEAN ülkeleri, zirve marjında ayrıca ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Avustralya gibi diyalog ortaklarıyla toplantılar yapacak.

Zirveye, ABD'den Dışişleri Bakanı Antony Blinken katılıyor. Blinken'ın, toplantılarda "Çin ile bağlantılı bazı sorunları gündeme getireceği" belirtilirken, Güney Çin Denizi'nde Çin ile ABD müttefiki Filipinler arasındaki gerilimlere ilişkin Washington yönetiminin tutumunu aktarması bekleniyor.

Çin tarafını ise zirvede Başbakan Li Çiang temsil edecek. Li, zirve marjında düzenlenen Çin-ASEAN Zirvesi, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dahil olduğu ASEAN Artı 3 Zirvesi ve Doğu Asya Zirvesi'ne katılacak.

"ASEAN'ın merkeziliği"

ASEAN'ın, kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Kamboçya, Myanmar ve Doğu Timor olmak üzere 11 üyesi bulunuyor. Papua Yeni Gine de örgüte tam üyelik sürecinde yer alıyor.

Örgütün öncülük ettiği bölgesel bütünleşmenin, Güneydoğu Asya'da kalkınmanın ve refahın gelişimi açısından kilit önemde olduğu tüm taraflarca kabul ediliyor.

Bölgede nüfuz mücadelesi içerisinde olan büyük güçler dahil tüm ülkeler, her fırsatta Asya-Pasifik bölgesinde "ASEAN'ın merkeziliğine" desteğini dile getiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Vurgusu - Son Dakika

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